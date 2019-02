Klacht over vanillevla zonder vanille terecht

Hoewel de uitspraak niet bindend is, trekken bedrijven zich vaak wel aan dat ze op de vingers worden getikt. Zo haalde Pearle een commercial van de buis toen er klachten binnenkwamen bij de Reclame Code Commissie van mensen die de reclame grievend vonden. In de commercial was een mevrouw te zien die haar verloren zoon terugvond toen ze een bril van het brillenmerk kocht. De klagers werden in dat geval in het gelijk gesteld.



Ook een overheidscampagne werd een keer uit de lucht gehaald na klachten. Het was een video in de Donorweek waarin een atleet gesloten spoorbomen passeert en langs een trein rent. FNV Spoor diende een klacht in. De spot werd beoordeeld als ‘nodeloos kwetsend’ en ‘in strijd met de goede smaak’.