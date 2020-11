Klant geeft 3000 dollar fooi bij een biertje (en het was geen foutje)

Deze week bezorgde een vaste klant van restaurant Nighttown's in Cleveland in de staat Ohio het personeel een verrassing. Bij zijn vertrek op de laatste avond dat het restaurant open was, gaf hij 3000 dollar fooi.

De dertiger bestelde een glas Stella Artois en kreeg te horen van eigenaar Brendan Ring dat het restaurant tijdelijk zou worden gesloten vanwege coronamaatregelen in de stad. ,,Hij kwam naar me toe en gaf me de rekening waarop het bedrag voor het biertje was afgeschreven van zijn creditcard en zei: Deel dat met het bedienend personeel", vertelt de eigenaar tegen website Cleveland.com.

Ring bedankte de man - die hij wel kende - maar had zijn bril niet op toen hij de bon bekeek. ,,Ik rende naar buiten en zei: Wat doe je nou? Hij antwoordde dat het serieus was en wenste me een goede Kerstmis. We zouden elkaar weer zien bij de heropening.” De 55-jarige eigenaar laat weten zoiets nog nooit te hebben meegemaakt.

Vaste klant

De sluiting van de horeca is ook in Amerika bedoeld om het coronavirus in te dammen. Gisteren werden in de staat Ohio 11.885 besmettingen gemeld. In mei, toen de restaurants in Ohio juist weer open gingen, liet een vaste klant van een Italiaanse zaak een grote tip achter. Toen ging het om 1000 dollar op een rekening van ruim 117 dollar.

Een Schot die met twee vrienden een paar jaar geleden ging dineren in het Indiase restaurant Inverurie’s Rajpoot gaf een nóg grotere fooi. De klant kon zijn ogen niet geloven toen er 1.006.082,04 pond (ruim 1,2 miljoen euro) van zijn rekening was verdwenen. Een foutje. Het geld werd teruggestort, maar uiteindelijk gaf hij alsnog een ruime fooi van 1418 pond.

Zelf koken nu de restaurants ook bij ons dicht zijn? Leer hier de beste trucs van de professionals:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.