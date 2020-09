Klant maakt foutje bij bestellen en moet 350 euro afrekenen voor Wagyu-steak bij Gordon Ramsay

De man, die samen met zijn vriendin een paar dagen weg was, ging juist voor het eerst sinds de corona-uitbraak weer op pad. Hij had een reservering gemaakt voor een tafel bij het zwembad in het restaurant van Gordon Ramsay. Hij was er het jaar ervoor ook geweest toen alles nog normaal was en hij prees zich gelukkig dat hij een goed restaurant trof dat open was. Hij deelde zijn blunder op online platform Reddit.



Om te vieren dat hij zo'n mazzel had met zijn tafeltje, bestelde de man in een overmoedige bui Wagyu-biefstuk. Op de kaart stond dat het restaurant het allerbeste Japanse A5 Wagyu-vlees in huis had. Het was goedkoper dan de Amerikaanse variant, dacht hij. De prijs leek 35 dollar voor 4 ounces, oftewel 112 gram, in plaats van 80 dollar voor 8 ounces. ,,Ik ben een grote vent, dus ik bestelde 12 ounces (omgerekend 336 gram).”