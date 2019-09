Klant telt rekening doodleuk uit op dure nieuwe servetten van restaurant

De getallen belandden namelijk op een van de splinternieuwe, dure servetten van de zaak, schrijft eigenares Mieke Govaert van restaurant Ten Doele in Blankenberge op Facebook.



Het gaat om witte, stoffen servetten van het merk De Witte Lietaer. ‘Helemaal nieuw en dus een accessoire waar we wel trots op zijn’, schrijft Govaert. ‘Ik heb de dame aangesproken op de manier waarop ze op onze mooie servetten heeft geschreven. Het is iets om in te lijsten. Ik heb nooit eerder zoiets meegemaakt.’



Haar volgers reageren vol verbazing. ‘Boerenpummels’, oordeelt iemand bijvoorbeeld. ‘Hebben die vrouwen dan geen enkel respect?’ vraagt een ander zich af. Weer een ander kan het bijna niet geloven en vraagt zich af of het een grapje is. Een van de volgers bewondert de reactie van de horeca-ondernemer. ‘Ongelofelijk, ik zou niet rustig gebleven zijn.’