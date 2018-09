Klanten Albert Heijn hoeven niet meer langs de kassa

De twee AH to go’s in het Amsterdams Medisch Centrum hebben de Europese primeur, klanten hoeven niet meer langs de kassa, ook niet langs de zelfscankassa. Volgens Albert Heijn is het de bedoeling dat er straks in alle tachtig AH to go-winkels geheel zonder kassa kan worden afgerekend.

Mijlpaal

,,Dit is voor ons absoluut een mijlpaal. Onze klanten willen we altijd en overal volop keuze, kwaliteit en gemak bieden. Met tap to go brengen we dat gemak echt naar een volgend niveau. Wie staat er nu voor z’n plezier in de rij? Met tap to go behoort dit tot het verleden en kunnen klanten vrijwel direct genieten van dat heerlijke broodje of lekker sapje'', aldus Jan-Willem Dockheer, directeur AH to go.