Klanten in supermarkt laten zich gráág verleiden tot kopen van meer groenten en fruit

,,We wilden graag in het echt testen of nudging zou werken en we waren heel blij dat Dirk bereid was om ons hierbij te helpen", zegt Karin Bemelmans, coördinator van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit. ,,Het is natuurlijk ook goed om te zien dat het lijkt te werken. Dubbel goed nieuws, wat mij betreft, want we zijn heel blij dat we dit experiment hebben kunnen doen.”

Verkoopcijfers

De verkoopcijfers vertoonden in die periode bij deze filialen van Dirk toevallig een dalende lijn. Dat betekende dat beide supermarkten ook gedurende de actieweken een daling lieten zien bij zowel fruit als groente. Bij de supermarkt met de subtiele duwtjes was de daling echter veel kleiner dan in het controlefiliaal van Dirk: 6,6 procent daling versus 14 procent daling. Dit gold vooral voor de groenteafdeling. In de weken voor en en na het experiment was de daling op ongeveer hetzelfde peil als ervoor. Het werkt om de klant te vertellen wat andere klanten aan groenten en fruit kopen in die winkel. Dus: in deze winkel kopen klanten gemiddeld vier appels. ,,Daarmee geef je de sociale norm aan", legt Bemelmans uit. ,,Door weer te geven wat andere klanten kopen, kun je mensen beïnvloeden die normaal minder groenten en fruit kopen.” Die aankoopcijfers op de borden strookten met de werkelijke verkoopcijfers, aldus Bemelmans. ,,We mochten de echte verkoopcijfers gebruiken van Dirk.”

Effectief trucje

Het tweede duwtje dat ook lijkt te werken: inspiratie bieden, zoals gezonde recepten uitdelen en combinaties voorstellen van fruit met yoghurt. Het derde effectieve trucje is mensen in de stemming brengen, ook wel priming genoemd. Door de hele setting in de winkel, van de kleurrijke loper tot de verwijzingen naar groente en fruit bij de schappen en de kassa, raken klanten in de sfeer van gezonde keuzes.



Het bijzondere is dat klanten de duwtjes vaak niet bewust hebben geregistreerd. ,,We zagen wel dat sommige mensen de loper bij de ingang kennelijk zo mooi vonden dat ze het andere poortje namen”, zegt Bemelmans met een lach. ,,Dan hebben ze hem toch opgemerkt, bewust of onbewust.”



Uit enquêtes voor, tijdens en na het experiment blijkt dat klanten de sfeer niet minder prettig vonden dan in de controlesupermarkt. Ook gaf 80 procent van de klanten aan dat ze het belangrijk vinden dat gezondere keuzes extra aandacht krijgen in de supermarkt. Allemaal bemoedigende dingen, vindt Bemelmans.



De klus is nog lang niet klaar, sterker nog, het begint pas. ,,We hebben nu alle methoden tegelijk toegepast, terwijl we graag willen weten wat het effect is van afzonderlijke nudges. Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek nodig.” Dat duurt langer, kost meer tijd en meer geld. ,,We hopen dat daarvoor geld wordt uitgetrokken.”



Het experiment is beperkt. Veel vragen die een antwoord behoeven, smeken om vervolgonderzoek: hoe komt het dat het effect van duwtjes wegebt na een paar weken, bijvoorbeeld. En: helpt het om duwtjes telkens te veranderen? Waarom stijgt de verkoop van groente meer dan die van fruit?