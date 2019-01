Klassieker: Lemon Meringue Pie

Voor het eerst ook vrouwelij­ke voetbal­lers tussen AH Voetbal­plaat­jes

3 januari Anouk Dekker, Shanice van de Sanden en natuurlijk Lieke Martens. Eindelijk kunnen we in Nederland ook voetbalplaatjes sparen van onze EK-kampioenen. Supermarktketen Albert Heijn heeft voor het eerst ook de Nederlandse voetbalvrouwen meegenomen in hun terugkerende spaaractie.