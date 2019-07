‘Klein glaasje sap of fris verhoogt al de kans op kanker’

De studie, gebaseerd op gegevens over meer dan 100.000 Franse volwassenen, laat zien dat alleen al het drinken van 100 milliliter frisdrank (een derde van een gewoon blikje) een verhoogd risico op kanker geeft. Wie dagelijks zo'n kleine hoeveelheid drinkt, heeft 18 procent meer kans op kanker. Voor borstkanker is dat zelfs 22 procent. Oftewel: dit onderzoek laat zien dat zelfs een klein beetje frisdrank of sap de kans op kanker vergroot. ,,Opvallend genoeg zagen de onderzoekers het verhoogde risico op kanker ook bij mensen die puur fruitsap dronken”, zegt Ian Johnson, als voedingsonderzoeker verbonden aan het studiecentrum Quadram Institute Bioscience. Hij was niet betrokken bij de studie. ,,Dit vraagt om meer onderzoek”, aldus de kenner tegen CNN .

Obesitas

Het nieuwe onderzoek laat zien dat we onze gezondheid kunnen bevorderen door minder zoete drankjes te drinken, benadrukt voedingskenner Mathilde Touvier van de Universiteit 13 van Parijs, die het onderzoek leidde. ,,Wat we zagen was dat de belangrijkste aanjager de suiker bleek in deze zoete dranken”, zegt ze. ,,Drankjes met veel suiker zijn een risicofactor voor obesitas en gewichtstoename. Obesitas op zich is al een risicofactor voor kanker.”



Het lijkt Touvier goed als mensen zich beperken tot maximaal een glas fris of sap per dag. Het Voedingscentrum in Nederland adviseert al om zo min mogelijk frisdrank en zoete sappen te drinken vanwege de kans op overgewicht en diabetes type 2. Daarom staan die dranken, net als puur fruitsap, niet in de Schijf van Vijf.



Hoewel Nederlanders de afgelopen jaren minder frisdrank zijn gaan drinken, zijn de meest recente cijfers van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen indrukwekkend. Gemiddeld drinken we per persoon zo’n 85 liter frisdrank per jaar en zo’n 12 liter fruitsappen. Daar komen nog gemengde dranken bij: gemiddeld zo’n 10 liter aan mixjes waar fruitsap aan is toegevoegd. Naar die mixdranken hebben de Franse wetenschappers overigens niet gekeken; alleen de drankjes met 100 procent sap telden mee.