‘Klimaat redden? Dan kan je beter kippen en varkens dan koeien eten’

,,We hebben een paar honderd jaar gefeest op de wereld’’, lacht Gerard Govers. ,,En dat is een hele goede zaak geweest, want de gemiddelde aardbewoner heeft het vandaag veel beter dan pakweg een eeuw geleden. En dat hebben we allemaal te danken aan fossiele brandstoffen. Zonder die brandstoffen was die enorme vooruitgang niet mogelijk. Dus: dank u, fossiele brandstoffen! Maar nu moeten we ervan af. En snel.’’



Govers is geograaf en vicerector aan de Katholieke Universiteit Leuven, verantwoordelijk voor de groep Wetenschap & Technologie. Hij praat met een aanstekelijk enthousiasme en haalt om de haverklap een stift of powerpoint tevoorschijn om een kwestie aanschouwelijk voor te stellen.



,,Vandaag bevat de atmosfeer 410 ppm, deeltjes per miljoen, koolstofdioxide. Als we onmiddellijk zouden stoppen met de uitstoot daarvan, dan zouden de effecten nog enigszins beperkt kunnen blijven. Het probleem is dat we lustig doorgaan. Zo dreigen we evenwichtscondities te verstoren en in een situatie terecht te komen die de aarde al lang niet meer heeft gekend: 30 miljoen jaar geleden is de temperatuur met 6 graden gestegen, en dat heeft de planeet fundamenteel veranderd, ook qua biodiversiteit. We hebben met andere woorden een groot risico gecreëerd.’’