Klimaatrapport: Maximaal twee keer per week vlees eten om het klimaat te redden

Voedingscentrum Wat hebben vlees en zuivel te maken met het klimaat?

Wat zet jij vandaag op tafel? Als je kiest wat je wel en niet gaat eten, maak je op één dag al zo honderden keuzes. Het is dan ook helemaal niet gek dat je jezelf dan ook wel eens dingen afvraagt over je eten. Bijvoorbeeld of het wel lekker, gezond of betaalbaar is, maar misschien ook of het wel goed voor het klimaat is.