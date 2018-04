KLM begint Japans restaurant op 10 km hoogte

Koken & etenPassagiers in de worldbusinessclass bij KLM kunnen voortaan op 10 kilometer hoogte bestellen zoals in een restaurant op de route van Tokio naar Amsterdam. Of ze nou zin hebben in sushi of een hamburger, ze kunnen het bestellen op het moment dat zij er zin in hebben.

,,Passagiers hebben verschillende bioritmes. Soms hebben ze net ontbeten of willen juist snel gaan slapen en daarna pas eten'', legt Martine van Streun, de KLM-directeur die onder meer verantwoordelijk is voor de maaltijden en dranken aan boord, uit. ,,Met dit concept, dat 'Any time for you' heet, bieden we vijf verschillende keuzes.'' De kok die de maaltijden samenstelde, is de chef-kok van het Okura Hotel in Amsterdam, Masanori Tomikawa.

Het nieuwe 'restaurant' is een manier om de reizigers, vooral de Japanse, nog betere service te geven, aldus Van Streun. Deze manier van catering is deze maand ingevoerd op de route Amsterdam-Tokio en KLM begint op 1 juli op de route naar Osaka in Japan. Eerder werd het concept op de routes naar Johannesburg en Bangkok geïntroduceerd.

,,Japanners zijn een heel hoge standaard van service gewend'', weet Thijs Komen, commercieel directeur in Japan voor KLM. ,,Daar moeten we rekening houden.'' Japanse klanten zullen niet snel klagen, maar het mocht wel een tandje beter, merkte de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. ,,De taal is een uitdaging. Veel Japanners spreken geen of nauwelijks Engels. Daarom zorgen wij dat wij - zowel in de business class als in de economy class - Japanse crewleden hebben. Die kunnen het taal- en cultuurverschil overbruggen.''

In de economy class kunnen reizigers ook kiezen voor een Japanse maaltijd. Ook daar zijn op elke vlucht ook Japanse stewardessen en stewards aan het werk. Er wordt Japanse thee geschonken en passagiers kunnen noedels eten. Ook is er een groeiend aanbod aan Japanse films. ,,Japan is hot'', weet Thijs Komen. ,,Het is heel hip om rond te reizen in Japan en met de Olympische Spelen in 2020 zal de belangstelling ongetwijfeld toenemen.''