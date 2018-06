KLM komt (uit nood) met luxe salade

Volledig scherm © KLM Het gaat in eerste instantie om vluchten naar negen bestemmingen waarop per 1 juli de nieuwe maaltijden worden geserveerd. De andere langeafstandsvluchten volgen bij het begin van het winterseizoen.



De veranderingen van het maaltijdaanbod is uit nood geboren door de nieuwe cao: de maaltijdservice aan boord neemt veel te veel tijd in beslag: soms wel 3 tot 3,5 uur. Daardoor zitten passagiers na het eten lang tegen hun lege tray aan te kijken. Heel vervelend, weet Martine van Streun, als KLM-directeur onder andere verantwoordelijk voor maaltijden en dranken aan boord. ,,Mensen willen weer aan hun eigen programma na het eten. Soms moeten ze zich dan uit hun stoel wurmen terwijl de tray er nog opstaat als ze even willen lopen, dat is ongemakkelijk.''

De kern van het probleem was dat er minder cabinepersoneel aanwezig is op de lange vluchten. Sinds november 2016 vliegt op een intercontinentale vlucht telkens één stewardess of steward minder mee. ,,Dat betekent dat er minder mensen zijn om de trolleys met maaltijden rond te brengen en op te halen'', legt Van Streun uit. ,,Door de trays kleiner te maken, waardoor er vier achter elkaar in een trolley passen in plaats van drie, kan het cabinepersoneel meer passagiers bedienen.''

Een grote ergernis bij reizigers: de maaltijdtray die pas na lang wachten wordt opgehaald. Doordat het uitserveren en ophalen straks een half uur korter duurt, zitten passagiers minder lang met hun tafel uitgeklapt. Daardoor kunnen ze sneller doen wat ze willen, zoals slapen of een rondje lopen. De stewards en stewardessen krijgen door dit nieuwe schema meer tijd voor de passagiers, aldus de KLM-directeur. Nieuw zijn verder de snacks, zoals cornetto's. ,,We gaan ook meer variatie bieden in de drankjes en snacks die passagiers zelf kunnen halen in de pantry (vliegtuigkeuken, red).''

Het opnieuw ontwerpen van de kleinere tray heeft veel gevolgen. Zo is het oppervlak van de nieuwe tray ruwer waardoor miljoenen papieren placemats overbodig zijn. Bovendien is er minder ruimte dus is de indeling aangepast. ,,We hadden al langer de wens om de salade groter te maken. Het is de bedoeling dat mensen een zo prettig mogelijke reis hebben en een gezonde maaltijd helpt daarbij. Het wordt een blikvanger met verse tomaatjes, kaas en een balsamico-vinaigrette. Het Beemsterkaasje en de cracker komen in een apart doosje en het nieuwe ronde bakje voor het dessert is compacter. De warme maaltijd blijft gewoon bestaan. De passagiers krijgen niet minder, aldus Van Streun. ,,We gebruiken de ruimte efficiënter.''

Efficiency is sowieso het toverwoord geworden. Alle honderden intercontinentale vluchten hadden hun eigen maaltijdschema en dat is ook op de schop genomen. Van Streun: ,,We hebben het simpeler gemaakt. Vluchten zijn nu onderverdeeld in korte, mediumlange en lange vluchten. Daarnaast kijken we naar de tijden: bij nachtvluchten hebben passagiers vaak al een hele reis achter de rug en willen slapen. Daar houden we rekening mee door bij die vluchten een maaltijd te serveren met een warme snack en dan bij de ontbijtmaaltijd een keuze te geven. Bij dagvluchten is dat precies andersom.''

Overigens geldt de nieuwe economymaaltijd alleen nog op de vluchten van en naar Bonaire (via Aruba), Entebbe (via Kigali), Fortaleza, Osaka, Hongkong, Vancouver, Seoul. Rio de Janeiro en Houston. ,,Die gaan per 1 juli over. Dat zijn bestemmingen waar de cateraars ter plekke de omschakeling naar verwachting goed aankunnen. Voor de andere bestemmingen – die per 28 oktober overgaan – kunnen we eventueel nog aanpassingen doen, indien nodig.''