Knapperig, sappig en goed houdbaar: Hier bedenken ze jouw nieuwe droomappel

In enkele van de vele rijen fruitbomen in de Proeftuin Randwijk staan appels te rijpen van een ras dat we over enkele jaren in de winkel kunnen vinden. Zoals een appel, die nu nog WUR37 heet, maar die volgende maand bij de introductie een echte naam krijgt.



Het achttien hectare grote terrein langs de Linge bij Randwijk is naast een boomgaard, waarvan de opbrengst gewoon de markt op gaat, een levend laboratorium. Wageningen University en Research (WUR) doet er onderzoek naar verbeteringen in de fruitteelt.



Appels en peren nemen de meeste plek in, maar ook naar pruimen, kersen en zacht fruit zoals bramen en frambozen wordt in de proeftuin onderzoek gedaan.