Knutsel of bak een fabeldier: het is eenhoorndag

Het witte fabeldier met de puntige hoorn is al eeuwenoud. Het kwam al voor in verhalen uit de Griekse mythologie en in de middeleeuwen stond het symbool voor een wild dier dat uit de bossen zou komen en dat zuiverheid belichaamde. Alleen een maagd zou het beest kunnen vangen.

Denise Kortlever is culinair trendjournalist en foodfotograaf. Zij ziet de groeiende interesse, vooral bij jonge vrouwen en meiden. ,,De kleurschakeringen en kleine vrolijke vormpjes van unicorn food zijn een echte hype. Deze is onderdeel van een bredere trend, namelijk dat vanwege social media (met name Instagram ) het visuele aspect van ons eten erg belangrijk wordt", aldus Kortlever. Primark-winkels puilen uit van de eenhoornspullen, net als veel andere cadeauwinkels. Vandaag vieren de echt unicornfans hun speciale dag met het maken van knutselwerkjes of taarten.

,,We delen graag wat we consumeren. Al kun je hierbij vraagtekens plaatsen, want zeker niet alles wat op Instagram wordt gedeeld, wordt daadwerkelijk geconsumeerd. Het gaat hier dus vooral om het mooie plaatje en niet zozeer om de smaak van het eten zelf. Maar daarnaast is het luchtig, vrolijk, met een knipoog en in roerige tijden hebben we daar misschien wel extra behoefte aan."

De eenhoorntrend is ook de grote bedrijven niet ontgaan. Zo bracht Starbucks onlangs nog een speciale unicorn frappuccino uit. Je kunt hier ook zelf inspiratie op doen voor 'eenhoornhapjes'. Er is zelfs eenhoornijs met eetbare glitter. Er is make-up, badschuim, crème en parfum.