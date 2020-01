Koekfabrikant Peijnenburg zet ‘positivo’ Frans Bauer in na dalende verkopen

Anonieme overeters: ‘Je denkt altijd dat het aan je eigen zwakheid ligt’

10:46 Mensen die dwangmatig eten komen sinds zestig jaar wereldwijd samen in groepen van Overeaters Anonymous. In ons land steunen lotgenoten in 26 groepen elkaar. Toch is de hulporganisatie bij velen nog onbekend. Daarom komt er een open dag.