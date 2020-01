Koffiedieven stalen honderden pakken en krijgen taakstraf

De twee mannen van 27 en 56 jaar stalen vorig jaar in totaal ongeveer 400 pakken koffie bij zeven vestigingen van Coop in de gemeente Groningen. De 27-jarige is de dief. Hij kreeg gisteren een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden opgelegd. De 56-jarige man fungeerde als chauffeur. Hij kreeg een werkstraf van 100 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, aldus RTV Noord.

Buren

De koffiedieven zijn buren van elkaar en beraamden de massale koffiediefstal tijdens hun gezamenlijke wandelingetjes met de hond. Coop was volgens de twee mannen een aantrekkelijke keuze, omdat de winkels geen beveiligingspoortjes hebben. De jongste man ging naar binnen met een grote lege tas, nam dan zoveel mogelijk koffie mee en stapte zonder te betalen naar buiten. De oudere chauffeur stond dan buiten klaar met de auto.

Dat hebben ze een paar keer gedaan, tot ze in januari vorig jaar gesnapt werden bij een Coop-vestiging in Ten Boer. Daar noteerde een medewerker het kenteken van de auto waarin de mannen wegreden. Vestigingsleider Truus Werkman was naar eigen zeggen niet geschokt. ,,We hebben heel vaak te maken met diefstal in deze supermarkt.’’

Er zijn nog geen concrete plannen om beveiligingspoortjes te installeren, laat zij weten. Wel zijn de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen in de zeven winkels. Daarover worden inhoudelijk geen uitspraken gedaan, meldt Coop-woordvoerder Yvonne van Asselt.

De mannen stalen in opdracht van een marktkoopman, die de 27-jarige man nog kent uit zijn tijd op de markt. Hij kreeg de vraag of hij goedkoop koffie kon leveren. De koopman was bereid twee euro per pak te betalen. Dat zag de 27-jarige wel zitten. Vandaar dat hij zijn buurman met auto bij het plan betrok. Die reed hem voor 7,50 per uur rond.

Dom

Gisteren was de uitspraak. ,,Het was een domme actie’’, zeiden de twee mannen tegen de rechter, meldt RTV Noord. Ze wilden naast hun uitkering op deze manier nog een extra zakcentje verdienen. De 27-jarige heeft met de illegale handel bijna 800 euro verdiend. Dat geld moet hij aan de Staat terugbetalen.