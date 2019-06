Koffieliefhebber kan hart ophalen: zelfs 25 kopjes per dag geeft geen hoger risico op hartproblemen

Koken & etenGoed nieuws voor mensen die het liefst de hele dag door ‘bakkies pleur’ drinken: nieuw onderzoek laat zien dat zelfs 25 kopjes per dag nuttigen niet voor een verhoogd risico op hartproblemen zorgt. De kans op bijvoorbeeld hartaanvallen en beroertes blijkt even groot te zijn voor de stevige koffiedrinker en iemand die één kop per dag drinkt.

Uit eerdere onderzoeken kwam naar voren dat het drinken van koffie zou zorgen voor een verstijving van de slagaders, waardoor het hart extra belast wordt. Dit verhoogt het risico op hartproblemen en dus werd naar aanleiding van die onderzoeken vaak aangeraden om minder koffie te drinken.



Een onjuist advies, stellen onderzoekers van de Queen Mary Universiteit van Londen (QMUL) naar aanleiding van nieuw onderzoek onder zo'n 8000 koffiedrinkers. Het verband tussen koffiedrinken en het verstijven van de aders kan op dit moment niet worden aangetoond, zeggen zij.



De duizenden deelnemers aan het onderzoek werden in drie groepen verdeeld. De eerste groep bestond uit mensen die gemiddeld minder dan één kop per dag drinken, de tweede uit mensen die tussen de één en de drie bakjes per dag nuttigen en de laatste uit mensen die per dag meer dan drie kopjes consumeren met een bovengrens 25 kopjes per dag. Uit de resultaten bleek dat er tussen deze groepen geen verschil bestaat wat betreft het risico op hartproblemen.



Hoewel het nieuwe onderzoek geen oorzakelijk verband aantoont (misschien waren de proefpersonen wel buitengewoon gezond), lijkt het er volgens de onderzoekers sterk op dat koffie niet zo slecht is als veel mensen denken.

Onterecht in kwaad daglicht

Het is inderdaad onterecht dat koffiedrinken vaak geassocieerd wordt met negatieve effecten, zei Paul Boekema, maag-darm-leverarts in het Máxima Medisch Centrum, eerder tegen deze site. ,,Er zijn amper negatieve effecten ontdekt van koffie. Het is dus opvallend dat koffie wordt geassocieerd met negatieve zaken. Dat kan er natuurlijk mee te maken hebben dat we er veel van drinken en dat het iets doet, waardoor we soms een verband leggen dat er niet is.’’

Boekema stelde bijvoorbeeld dat de bewering dat koffie op een lege maag schadelijk is, naar het rijk der fabelen kan worden verwezen. Uit ander onderzoek bleek ook al dat mensen die klagen dat ze last krijgen van hun maag na het koffiedrinken een andere schuldige zullen moeten vinden, omdat koffiedrinken geen maagklachten veroorzaakt.