Koffieverslaafd? Zo lukt het wél om te minderen

Wetenschappers lijken het maar niet eens te worden of het warme drankje gezond is of niet. Als je het gevoel hebt dat je écht niet wakker geraakt zonder die eerste shot cafeïne is het misschien toch tijd om te stoppen.

Mensen kunnen wel degelijk verslaafd geraken aan koffie of drankjes die bomvol cafeïne zitten, zoals frisdrank of energiedrankjes. Dat beweert Merideth Addicott, een assistent aan de University of Arkansas for Medical Sciences’ Psychiatric Research Institute. ,,Het is niet helemaal hetzelfde als met drugs of alcohol'', vertelt ze aan Time. ,,Maar mensen kunnen er wel afhankelijk van worden en afkickverschijnselen vertonen als ze het niet langer drinken.''

Of je koffieverslaafd bent, hangt niet echt af van het aantal kopjes dat je drinkt, maar wel of het je gedrag en humeur beïnvloedt. Stel: je slaat dat dagelijks bakje troost over en de rest van de ochtend ben je prikkelbaar, nerveus en sloom, je hebt hoofdpijn of je bent zelfs misselijk. Klinkt dat herkenbaar? Dan moeten er alarmbellen afgaan en is het tijd om de koffie voortaan links te laten staan.

Afkickverschijnselen

Gemakkelijk is dat niet. Daarom raadt Addicott aan om jezelf ervan te overtuigen dat je koffie niet nodig hebt. ,,Als je elke dag verschillende shotjes cafeïne naar binnen werkt, raakt je lichaam op den duur gewend aan de stimulans. Als je plots mindert, ervaar je een soort van afkickverschijnselen. Hierdoor krijg je het gevoel dat je slecht presteert en je je slechter kan concentreren, maar dat klopt niet. Je lichaam moet zich gewoon opnieuw aanpassen.''