Kok Madelon (21) verloor bijna haar leven door haar werk: ‘Agent dacht dat ik doodging’

Koken & Weten Zo slecht is koken op gas: kinderen lopen meer risico op luchtweg­aan­doe­nin­gen

14 juli In de rubriek Koken & Weten duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een voedingsonderwerp waar verwarring over bestaat. Dit keer: is koken slecht voor de luchtkwaliteit in huis?