Koken met Blik: deze couscoussalade met zalm maak je met ingrediënten uit je voorraadkast

Grolsch gaat zelf bier bezorgen vanwege coronacri­sis

12:47 ENSCHEDE - Grolsch speelt in op de coronacrisis en gaat de komende periode zelf kratjes bier bij de consument aan huis bezorgen. Vanaf deze donderdag is het voor mensen in Oost-Nederland mogelijk online een bestelling te doen. Deze wordt een dag later bij de klant thuis afgeleverd.