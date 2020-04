Koken met Blik: deze pasta met knakworstjes is helemaal kidsproof

VideoIn ‘Koken met Blik’ maakt chef-kok Danny Jansen makkelijke en smakelijke gerechten met in de hoofdrol dingen die houdbaar zijn, zoals eten uit blik, pot of diepvries. In de negende aflevering maakt Danny een kidsproof pasta.

Koken is iets wat Jansen als chef-kok het liefst doet. Dit hoeft niet altijd met verse producten. ,,Voordat je naar de winkel rent, is het slim om eerst te kijken wat je zelf in huis hebt.’’

Je kunt volgens hem je voorraadkast opmaken met dingen die altijd blijven liggen. In deze aflevering van Koken met Blik kiest Jansen voor een hoofdingrediënt dat bij kinderen vast in de smaak zal vallen. ,,Ik ga namelijk maken: kinderpasta met knakworsten.’’

Het gerecht begint met het aan de kook brengen van de tagliatelle. ,,Het kan elke pasta zijn die je wilt'', zegt Jansen. Als smaakmaker gebruikt de kok oregano. ,,En ik heb broccolirijst in de vriezer liggen.''

Dan gaat Jansen beginnen met het bakken van de knaks. ,,Die heb ik altijd in de kast liggen, makkelijk voor een feestje.’’ Volgens hem hoef je niet per se knakworsten gebruiken. ,,Je kan ook bijvoorbeeld gehaktballetjes gebruiken, of Smack of een paar plakjes salami.’’

Bij de knakworsten voegt de chef-kok de oregano en de broccolirijst toe. Voor de saus gebruikt hij tomatenblokjes uit blik. Dan kan de tagliatelle worden meegebakken en is de maaltijd klaar. Opscheppen maar. ,,En het mooie is: de kinderen hebben een pasta boordevol groenten, en een paar knakworstjes.’’

Kinderpasta met knakworstjes

INGREDIËNTEN

200 g pasta naar keuze

1 blikje tomatenblokjes

200 g broccolirijst

1 blik knakworstjes, uitgelekt en in stukjes gesneden

1 el gedroogde oregano

Olijfolie

Zout en peper

BEREIDING

1. Breng een pan met water en een beetje zout aan de kook en kook de pasta volgens

de gebruiksaanwijzing op de verpakking gaar. Giet de pasta daarna af in een zeef en

spoel koud af.

2. Verhit scheutje olie in pan en bak de knakworstjes circa 1 minuut. Voeg de

broccolirijst en gedroogde oregano toe en bak mee.

3. Voeg de tomatenblokjes met het sap toe aan de pan en kook even door.

4. Voeg de uitgelekte pasta toe en breng op smaak met zout en peper.