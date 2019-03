Koken met cannabis: voor deze wietboter heb je maar twee ingrediënten nodig

Koken & EtenIn Get Baked laat chef Jasper Gottlieb je in zes afleveringen zien hoe je kan koken met cannabis en welke positieve effecten dit kan hebben op je gezondheid. Wietboter en CBD-olie vormen de basisingrediënten voor alle recepten. In de eerste aflevering begint Jasper met de basis: de wietboter.

Quote De recepten zijn niet ingewik­keld, maar de verhoudin­gen luisteren wel nauw Jasper Gottlieb Koken met cannabis? Daarvan word je zeker high. Tv-kok Jasper Gottlieb kent de vooroordelen. ,,Toen ik werd gevraagd voor deze serie dacht ik: wat een onzin, daar kan ik niet achter staan. Maar toen in erachter kwam dat het ging om medicinale wiet, vond ik het interessant. Ook het idee om dit te doen, om open en positief te kijken hoe wiet op die manier gebruikt kan worden, vond ik interessant.”



Deze videoserie, waarvan elke woensdag voor het middaguur een aflevering verschijnt op deze site, gaat in zes delen in op het gebruik van medicinale wiet. De eerste aflevering gaat over de basis: wietboter. Gottlieb vertelt dan over de soorten cannabis en de werking ervan. ,,De recepten zijn niet ingewikkeld, maar de verhoudingen luisteren wel nauw", aldus de kok, die ook op de zender 24Kitchen te zien is.

De webserie Get Baked wil het taboe rondom cannabis doorbreken. Hoewel de titel met een knipoog verwijst naar de staat waarin je geraakt als je flink stoned bent geworden van het roken van wiet, is het programma serieus van aard. ,,Het lijkt een beetje vaag, maar cannabis heeft veel goede effecten, bijvoorbeeld bij mensen die chronisch pijn hebben door reuma of MS", aldus Gottlieb. ,,Je zou denken dat we hier in Nederland voorop lopen in dat opzicht maar er is weinig onderzoek gedaan naar de werking. In de Verenigde Staten zijn ze daar veel verder mee.”

In ons land is CBD-olie in drogisterijen te krijgen en in de meeste recepten kookt Gottlieb hiermee. De gerechten zijn nadrukkelijk niet bedoeld om er stoned van te worden, net zoals de olie bedoeld is als ontspannend middel. ,,We gebruiken kleine hoeveelheden. Je wilt niet stoned naar je werk gaan als je hebt ontbeten met granola.” De nadruk ligt op medicinale wiet, maar het is geen medicijn. ,,CBD-olie is geen medicijn, het verhelpt je hernia niet. Het zorgt er wel voor dat je beter met pijn kunt omgaan.”



De kookvideo's zijn speciaal gemaakt voor deze site. ,,We willen hiermee ook de discussie over CBD-olie en de werking ervan opbreken. Het onderwerp zit nu in een verdomhoekje.”