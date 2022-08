Koken met de gietijzeren pan Dutch Oven is heel simpel: 'Je hebt maar één stoeptegel aan ruimte nodig'

Wiro heeft voedselbos van 6000 vierkante meter: ‘Dit soort notenbomen bestond al in tijd van de dino’s’

Volkstuintjes zijn er genoeg in Gouda en omgeving, maar het voedselbos van Wiro Spruit (67) in Haastrecht is van een geheel andere orde. Dagelijks is hij uren bezig in zijn paradijsje van maar liefst zesduizend vierkante meter.

24 augustus