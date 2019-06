Koken op inductie: vooral een kwestie van wennen

Koken en vuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De uitvinding van het vuur heeft de mens zelfs gemaakt tot wat hij is, stelt biologisch antropoloog Richard Wrangham in Koken. Over de oorsprong van de mens (2009): gegaard eten geeft een hogere caloriewaarde en zo hielden onze voorouders brandstof over voor de hersengroei.



Natuurlijk gaart ons eten door inductie net zo goed, maar zullen we de beheersing van het vuur niet missen? Wat is een kok zonder vlammen? Foodtrendanalist Marjan Ippel kookt sinds acht maanden op inductie. ,,Ik dacht net als veel andere mensen: vlammen zijn heilig. En ik kende elektrische kookplaatjes van vakantiehuisjes, die werken vreselijk langzaam. Ik wilde dus absoluut niet overstappen.’’