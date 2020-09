Koken voor een grote groep? Zo maak je een mega-gehaktbrood

Video | Made in 010 Wat een plaatjes: deze fotogenie­ke Japanse pancakes veroveren Rotterdam

7 september Soufflé pancakes. Ze zijn al jaren razend populair in Japan en veroveren de rest van de wereld in rap tempo. De fotogenieke fluffy pancakes zijn vooral in trek bij twintigers, die de zoete lekkernij massaal delen op Instagram. Rotterdammer YeuMan Ho (35) opende afgelopen maand zijn Soufflé Café aan de Mariniersweg in hartje stad. Hij wilde rustig beginnen, maar dat zat er door de drukte niet in. ,,We hebben elke dag meer dan honderd reserveringen.’’