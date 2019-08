Koken voor je studentenhuis: deze gerechten zijn ideaal voor grote groepen

Studenten startpakketNog even en dan breekt het nieuwe schooljaar aan. Start jij dit jaar met een studie? Dan stuit je ongetwijfeld op veel nieuwigheden. In de serie ‘Studenten Startpakket’ helpt deze site je op weg met tips over werk, wonen, vervoer, tech, koken & eten. Deze aflevering: koken voor grote groepen.

Voor een grote groep koken hoeft niet zo chaotisch of lastig te zijn als je misschien denkt. Tv-kok Danny Jansen, bekend van 24Kitchen en Homemadechefs geeft tips om zo makkelijk mogelijk een lekkere maaltijd op tafel te zetten. Tip nummer één: ,,Maak het gewoon niet te moeilijk voor jezelf.’’

Volgens de tv-kok is het belangrijk de ‘labrador van het eten’ te vinden, een maaltijd waar iedereen blij mee is: ,,Vindt de dingen die al je huisgenoten of vrienden lekker vinden en je zit altijd goed. Je moet niet te gek gaan doen.’’ Volgens Jansen is er een aantal gerechten waar je (bijna) altijd iedereen blij mee maakt. ,,Gerechten als nasi, pasta, wokgerechten en lasagne lust bijna iedereen wel. Dit is lekker maar vooral erg makkelijk om te maken. Ik zou het zo veel mogelijk houden bij eenpansgerechten, zo houd je het overzicht’’, geeft hij als tip. Het laatste advies van de chef: ,,Investeer in wat kruiden. Hiermee kan iedereen het voor zichzelf nog lekkerder maken. En mocht er iets misgaan, dan valt er met kruiden vaak veel te redden.’’

Recepten

Jansen heeft een zwak voor wokgerechten. ,,Het klinkt misschien gek, maar mijn guilty pleasure is een frikandel. Die vind ik zo lekker’’, legt de tv-kok uit. ,,In mijn nieuwe boek heb ik dan ook een apart gerecht gemaakt: de frikandellenwok. Ultiem studentenvoer én altijd lekker.’’

Volledig scherm De frikandellenwok uit het boek Wokkinglekker. © Saskia Lelieveld

Een kapsalon ziet Danny Jansen een beetje als vreemdgaan: ,,Het is lekker op het moment, maar daarna heb je er een beetje spijt van.’’ Ook dit wokgerecht heeft vaak succes.

Volledig scherm Kapsalon uit de wok. Boek: Wokking lekker. © Saskia Lelieveld

,,Nasi goreng betekent eigenlijk ‘gebakken rijst’. Het geheim is om de rijst een dag van tevoren te koken, zodat deze perfect droog is om krokant te bakken’’, laat Jansen weten. Volgens de kok is er nog een pluspuntje aan dit gerecht: ,,Je kunt hier eigenlijk alle groente in kwijt die je over hebt. Is het bijvoorbeeld vrijdag en gaat iedereen naar huis voor het weekend? Dan is dit een perfect gerecht om de koelkast even te legen.’’

Volledig scherm Nasi goreng speciaal uit het boek: Zoals Alleen Oma Dat Kan. © Saskia Lelieveld

,,Deze wok bestaat uit krokant gebakken tempeh en heel veel groenten, dit keer geen saus maar een Aziatische pindapesto! Zo heb je ook nog iets lekkers achter de hand voor vegetarische vrienden’’, aldus Jansen.

Volledig scherm Vega pinda wok uit kookboek Wokking lekker © Saskia Lelieveld

,,Deze recepten hoeven alleen maar een leidraad te zijn voor wat iemand zelf gaat maken. Mensen kunnen er dingen aan toevoegen of weglaten als ze willen, zoals ze het zelf lekker vinden’’, benadrukt de chef. Het laatste recept is een lauwwarme macaronisalade. ,,Voeg hier wat sla blaadjes aan toe of leg de macaroni óp een blad sla. Deze salade is ook heel lekker met boerenbrood’’, voegt Jansen toe.