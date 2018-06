Koken&Eten zoekt journalistiek talent

Koken & Eten is een online platform onder de vlag van AD.nl. Je vindt er dagelijks het laatste nieuws op het gebied van Koken & Eten en ook how-to’s, recepten, virals en eigen series. En iedere dag geven we antwoord op de meest gestelde vraag van de dag: 'Wat eten we vandaag?'

Koken & Eten op deze site is praktisch, makkelijk, toegankelijk en helpt mensen zonder gedoe de keuken in. Voeg hier wat humor en een vleugje zelfspot aan toe en voilà: Koken & Eten it is!

Past dit bij jou en heb je een neus voor het laatste nieuws? Dan pas jij wellicht goed bij ons. Het is mogelijk om eerder dan op 1 september met je stage te beginnen!