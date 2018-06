Koks ergeren zich aan gasten die ineens allergisch blijken

Sommige chef-koks houden er van tevoren al rekening mee, zoals Merijn van Berlo van restaurant Choux in Amsterdam. ,,Door de opkomst van allergieën kook ik anders. Ik ga na welke ingrediënten voor problemen kunnen zorgen in een zevengangenmenu en bedenk daar van tevoren al uitvalswegen voor. Wanneer ik bijvoorbeeld een dessert maak met rabarber en een sorbet van kardemon, maak ik voor mensen met een lactose-allergie zo’n zelfde soort sorbet, maar dan op basis van rabarbersap in plaats van met melk.'' Je kunt ook extra toeslag vragen voor een speciaal menu. Herberg de Kop van ’t Land in Dordrecht doet dat: 7,50 euro zijn gasten kwijt als ze een lactose- of glutenvrij menu wensen.



Om stress in de keuken te voorkomen, belt chef-kok en eigenaar Jeroen Brouwer van De Loohoeve in Schoonloo gasten één of twee dagen van tevoren om te vragen naar hun dieetwensen. ,,Het heeft bij ons echt een omslag gemaakt. Onze gasten hebben nu drie momenten voor hun bezoek waarop ze hun dieetwensen door kunnen geven: vooraf bij de reserveringsaanvraag, bij de bevestiging én als wij ze nabellen. Dat laatste kost een medewerker 3 à 4 uur per week. Maar waar we voorheen meerdere onverwachte dieetwensen hadden op één avond, hebben we het nu nog maar één keer per maand.''