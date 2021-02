Koningin Máxima is megafan van deze zeewierburger (en hij ligt nu bij de Albert Heijn)

Europa lijkt al overtuigd van de oer-Hollandse culinaire uitvinding van Mark Kulsdom en Lisette Kreischer en zelfs koningin Máxima is fan. Voor de liefhebbers in Nederland is er goed nieuws: vanaf deze week is de The Dutch Weed Burger ook te vinden in de schappen van Albert Heijn.

Mark Kulsdom en Lisette Kreischer hebben inmiddels een miljoen exemplaren van hun Weed Burger verkocht op festivals en in restaurants. De groene hap maakte zelfs internationaal furore. En sinds deze week kun je ‘m dus ook ‘gewoon’ in het vegaschap van de Albert Heijn vinden, samen met een plantaardige braadworst, de Weed Dogg.



In 2012 begon de zoektocht van Kulsdom en Kreischer naar nieuwe plantaardige, duurzame en gezonde mogelijkheden op culinair gebied. Ze vonden een oplossing in zeewier uit Zeeland en ontwikkelden hun eerste product: The Dutch Weed Burger. Een ‘hamburger’ gemaakt van eiwitrijke sojasnippers en duurzaam geteelde zeewiersoort Royal Kombu uit de Oosterschelde.



In het broodje waar de burger in de horeca op geserveerd wordt zit een micro-alg die voor een groenige kleur zorgt maar die ook vol eiwitten en omega-vetzuren zit. Zeewier van eigen bodem schittert ook in de saus die voor de finishing touch zorgt.

,,Zeewier is een bron van bijna alle goede voedingsstoffen die je nodig hebt. Ook heeft het miljoenen jaren geleden bijgedragen aan het ontstaan van de atmosfeer, waardoor het leven op aarde mogelijk werd. Hoe gaaf dat we die plant nu herwaarderen en kunnen eten in iets gangbaars als burgers en worsten.”

Drie jaar geleden werd aan Kulsdom en Kreischer gevraagd of ze hun product via de supermarkt aan de man wilden brengen. ,,Toen waren we er nog niet klaar voor. Het is natuurlijk een heel logistiek gedoe dat we eerst goed wilden uitzoeken. Daarnaast was het plan eerst de Weed Dogg nog door te ontwikkelen”, zegt Kulsdom. De Weed Dogg is een plantaardige hotdog gemaakt van erwten, oesterzwam en van twee wiersoorten: zeesla en dulse.

De burger had uiteindelijk op geen beter moment in de supermarkt kunnen belanden dan juist nu, vertelt Kulsdom. ,,We verkochten alleen via horeca en festivals, maar dat viel natuurlijk weg door corona. Nu is de supermarkt the place to be en kunnen we via meer kanalen gaan verkopen. Hierdoor kunnen wij als merk overleven.”

De consument is er nu ook meer klaar voor dan ooit, vinden de mensen achter de burger. ,,De groep die plantaardige producten eet of graag wil proberen groeit alleen maar. Mensen durven nu ook sneller voor iets exotisch of spannends te kiezen. Dit is echt het moment om in te stappen.” In de supermarkt verschijnen steeds meer plantaardige producten die hun ruimte in het schap opeisen. ,,Veel bekende merken bieden inmiddels plantaardige varianten aan. Het vegaschap in de supermarkt wordt steeds groter en pakt zelfs de ruimte in van het vleesschap. In de winkels van Albert Heijn wordt het schap zelfs verbreed van 4 naar 5 meter. We vinden het heel tof dat wij nu de kans krijgen om daartussen te liggen.”

Voor Kulsdom is je eigen product in de supermarkt zien liggen de ultieme beloning voor jarenlang hard werken. ,,We zijn begonnen met verkoop vanuit een zelfgebouwde bakfiets, in een tijd waarin veganistisch eten nog echt een niche was. Ik durfde toen niet eens te dromen dat het zo’n grote doorbraak zou worden. Nu liggen twee van onze producten in de grootste supermarkt van Nederland. Daar ben ik zeker trots op. Zo blijkt maar weer: als je maar lang genoeg doorgaat, bereik je je doel vanzelf.”

