Kookboek Jumbo: Van Ronnie Flex’ flexibami tot appeltaart van Monica Geuze

In de Jumbo foodmarkt in Veghel zit groep 8 van basisschool ’t Ven gespannen te wachten. YouTube-held Dylan Haegens komt voor ze koken en dat zorgt voor onrust. Een kind giechelt zachtjes, een ander test zijn stemvolume en de volgende verliest net een tand.

Meester Frank maakt foto’s van alle leerlingen. ,,Heb je ooit gehoord van de Raad van Kinderen?’’ vraagt hij. ,,Dat is een initiatief dat is opgezet om kinderen structureel te laten meedenken met bedrijven en organisaties over maatschappelijke problemen.’’



Jumbo werkt sinds 2011 samen met de Raad van Kinderen en doet al drie jaar een beroep op groep 8 van basisschool ’t Ven. ,,Onze persoonlijke denktank’’, noemt Frits van Eerd, de ceo van Jumbo, de scholieren in zijn welkomstwoord.