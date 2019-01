Koolhydraten schrappen is echt slecht voor je gezondheid

Wie volkorenproducten en noten en zaden eet, verkleint daarmee de kans op een hartaandoening en vroege sterfte. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Wereld Gezondheids Organisatie WHO.

De auteurs stellen dat hun bevindingen onverenigbaar zijn met modieuze diëten met weinig koolhydraten. Het onderzoek werd geleid door professor Jim Mann van de Universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland, meldt de Britse krant The Guardian. Dit team deed ook een groot onderzoek naar suiker, dat resulteerde in een wereldwijde suikertaks.

Suikers zijn slechte koolhydraten, maar vezels zijn goede koolhydraten die levens redden en hun reputatie lijdt onder die van suiker. Professor Mann zei tegen de Britse krant dat zijn onderzoek ‘substantieel bijdraagt aan de discussie’. ,,We hebben hier een sterk bewijs dat een dieet met veel vezels - dat voor de meerderheid van de mensen vrij veel koolhydraten bevat - je beschermt tegen een scala aan ziektes, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker.’’



Dat betekent niet dat de ‘dieetoorlog’ nu voorbij is, voorspelt Mann. Er zijn enorme commerciële belangen.

Het onderzoek laat zien dat we op zijn minst 25 tot 29 gram vezels per dag moeten eten en dat er aanwijzingen zijn dat meer dan 30 gram nog beter is. De meeste mensen komen niet tot 20 gram per dag. Volgens de meest recente voedselconsumptiepeiling van het RIVM blijkt dat Nederlanders gemiddeld 20 gram vezels eet, zo laat woordvoerder Patricia Schutte van het Voedingscentrum weten. ,,Dat is een stuk lager dan de aanbeveling. Wij raden aan om per dag 30 tot 40 gram vezels te eten. Volkorenproducten, groenten, fruit en peulvruchten bevatten veel vezels.”

Bij de mensen die de meeste vezels binnenkregen, liet een analyse een 15 tot 30 procent minder gevallen van overlijden zien in vergelijking met mensen die de minste vezels aten. Bij hartziekten, beroertes, welvaartsdiabetes en darmkanker was een vermindering van 16 tot 24 procent te zien.

Het is erg moeilijk voldoende vezels binnen te krijgen met een dieet dat zuinig omspringt met koolhydraten, zonder supplementen te slikken, zegt Mann. Hij stelt dat het vrijwel onmogelijk is genoeg vezels tot je te nemen via fruit en groenten.

Afvallen door het aantal koolhydraten te verminderen is erg populair. Op Facebook zijn veel groepen. Zo telt de pagina Koolhydraat beperkt levensstijl/dieet 105.000 leden en zijn bij de pagina Optimaal Ketogeen Leven Nederland bijna 64.000 leden aangesloten.



Ook het Pioppi-dieet is erg populair. Het boek over dit dieet van cardioloog Aseem Malhotra stond wekenlang boven aan de bestsellerlijst. In dit dieet zijn koolhydraatrijke producten zoals brood, pasta, rijst en aardappelen, frisdrank, vruchtensappen en honing taboe in de eerste drie weken.

In Nederland wordt het eten van koolhydraten van harte gepromoot door het Voedingscentrum. Wie gezond wil eten, haalt 40 tot 70 procent van zijn energie uit koolhydraten. Wel het liefst goede bronnen, stelt het Voedingscentrum: volkorenproducten (brood en pasta), aardappelen, peulvruchten, groente en fruit. Er zijn ook koolhydraatrijke producten die vol lege calorieën zitten, zoals snacks, fris, koek, taart en snoep. Daar kun je beter maar af en toe iets van nemen.

Het is erg belangrijk onderzoek, zegt emiritus hoogleraar gastro-enterologie John Cummings van de Universiteit van Dundee en een van de auteur. Het is niet zomaar een rage. ,,Dit vormt het einde van vijftig jaar onderzoek naar vezels in het dieet. Dit moet in steen gehouwen worden en deel worden van het leven van mensen.’’

Wie dat in de praktijk wil brengen die kan wit brood, witte pasta en gewone rijst door de volkoren variant vervangen. ,,Eet per dag 250 g groente, 200 g fruit, een handje ongezouten noten en kies wat vaker voor peulvruchten", adviseert Schutte van het Voedingcentrum. ,,Denk er ook aan dat je voldoende vocht binnen krijgt, want vezels binden vocht en houden zo de ontlasting soepel.”