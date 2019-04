Krachtvoer uit de printer: dieet op maat voor soldaat

Het apparaat waarmee het leger op dit moment voedselexperimenten uitvoert, staat nu nog in een laboratorium van TNO in Eindhoven. Maar als het aan Defensie ligt, gaat het in de toekomst naar elk missiegebied waar Nederlandse militairen ten strijde trekken. Binnenkort krijgt een klein aantal militairen de eerste op maat gemaakte snacks, zoals energierepen.



Als die proef een succes wordt, is het de bedoeling dat complete eenheden hun voorkeuren mogen indienen en lekkernijen krijgen uitgereikt met voedingsstoffen die zij nodig hebben. Het dieet op maat heeft voor Defensie het grote voordeel dat er geen kant- en klare pakketten meer worden meegestuurd, maar alleen grondstoffen voor de 3D-printer. Die nemen veel minder ruimte in.