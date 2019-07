Krieltjes? Dat zijn meestal gewoon gesneden aardappelen

Als voorbeelden noemt Van de Wouw cherrytomaten versus de grote ‘wasserbombe’ of een kleine biologisch kipfilet versus een waterige plofkip. ,,Daarom past het niet om consumenten hierover op het verkeerde been te zetten. De oplossing is zo simpel. Waarom niet gewoon eerlijk verkopen hoe het is, door het duidelijk te vermelden of dit bijvoorbeeld aardappelbolletjes of –blokjes te noemen.”



Albert Heijn, Aldi, Plus, Jumbo, de aardappelbrancheverenging gaven tegenover Foodwatch toe dat ze klanten op het verkeerde been zetten. Albert Heijn stelt dat voor sommige koelverse aardappelproducten grotere aardappels worden bijgesneden om hier kleinere aardappeltjes van te maken. ,,We noemen deze producten ook krielaardappeltjes omdat dit de aanduiding is voor kleine aardappelen die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden.” De krielaardappelen bestaan wel volledig uit aardappel, vult de supermarktketen aan, nooit uit zetmeel of aardappelpoeder.