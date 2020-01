Krijgen deze restaurants eindelijk een ster van Michelin?

Koken & etenHet is weer nagelbijten voor culinair Nederland: wie krijgt er een ster, wie krijgt een tweede en wie - help - verliest de status die Michelin verleent aan de top van de restaurantwereld? De kokende experts aan het woord.

Krijgt Daalder in Amsterdam er eentje, waar Dennis Huwaë al een paar jaar als kok en ondernemer schittert? Of Thijs Meliefste van Meliefste in Wolphaartsdijk misschien - zijn naam gonst tenslotte al jaren rond.



De nieuwe Michelingids, die maandag verschijnt, gaat vertellen hoe de taart verdeeld wordt, maar dit zijn goede kanshebbers, net als De Nieuwe Winkel in Nijmegen, zo blijkt uit een rondgang langs sterrenkoks.

Op dit moment telt ons land drie driesterrenrestaurants, achttien zaken met twee sterren en 89 met een ster achter de naam. Moeilijk hoor, om te voorspellen wie maandag in het DeLaMar Theater een ster zal ontvangen, vindt Jermain De Rozario. Zelf kreeg de voormalige vuilnisman vorig jaar zijn eerste voor zijn restaurant De Rozario in Helmond. ,,Ik ben maar een snotneus”, relativeert hij. ,,Maar één ding weet ik zeker: De Nieuwe Winkel in Nijmegen krijgt dit jaar een ster.”

Waarom? Ze zijn toonaangevend. ,,Maar 20 procent van de gerechten bevat vlees of vis en 80 procent is groenten. Daar kunnen veel zaken een voorbeeld aan nemen.” Andere kanshebbers zijn Daalder, vindt De Rozario, ook al schijnt de chef-kok lang niet altijd zelf te koken (,,Je moet er gewoon altijd zijn”) en Meliefste (,,Die is zeker sterwaardig”).

Volledig scherm Thijs Meliefste van restaurant Meliefste in Wolphaartsdijk verdient volgens collega's zeker een ster. © Joost Hoving Topkok Jan Sobecki en zijn echtgenote Claudia van Tribeca in Heeze (twee sterren) noemen precies die twee restaurants: Meliefste en Daalder. De derde van hun lijstje is Mei Wah in Eindhoven. Die verdient er ook een, zo laten ze weten. Het Chinese restaurant mocht zich in 2019 een heel jaar lang Aziatisch restaurant van het jaar noemen dankzij Gault&Millau.



Jonnie en Thérèse Boer van De Librije in Zwolle houden zich liever een beetje op de vlakte. ,,We hebben wel ideeën, maar we willen niemand tekort doen”, laat Thérèse Boer weten vanaf Sint Maarten. ,,We wachten maandag af en we gaan voor iedereen duimen!”

Je bent het waard een ster te krijgen als je vakmanschap levert, legt Joris Bijdendijk van RIJKS in Amsterdam (een ster) uit. Het eten moet natuurlijk goed zijn, je moet dag in dag uit hoge kwaliteit leveren en dat kan alleen met een blij team. ,,Alleen als iemand iets heel gevaarlijks doet, een bak ijs boven de frituur zetten bijvoorbeeld. Dat is een potentiële bom. Dan moet je ingrijpen. Maar verder wil je er toch gewoon een mooie dag van maken?”



Zijn gedachten? ,,Je weet het nooit, maar ik zou het leuk vinden als Choux en Bak hier in Amsterdam een ster zouden krijgen. En Meliefste, dat roep ik al drie jaar. We moeten kijken of het nu gaat gebeuren.” Zelf hoopt hij de ster van RIJKS te behouden. Hij vindt het een unieke prestatie dat hij met zijn team zo’n groot restaurant draaiend houdt op hoog niveau. ,,Daar mogen we apetrots op zijn.”

Twee en drie sterren

Dan de restaurants die in running zijn voor twee sterren van de bandenfabrikant. Volgens Claudia en Jan Sobecki van Tribeca zijn er twee restaurants in Amsterdam die daarvoor in aanmerking komen: 212 en Vermeer. Jermain De Rozario denkt dat het allemaal vrij stabiel blijft. Dat er een stuk of vier restaurants met een ster bijkomen en dat het aantal tweesterrenzaken gelijk blijft. ,,Ik denk ook niet dat er een restaurant met een derde ster bij komt.”

Ons land telde tot voor kort nog drie restaurants met drie sterren. Jacob Jan Boerma van De Leest - naast Inter Scaldes en De Librije het derde restaurant van Nederland met de allerhoogste notering van drie sterren - maakte een paar weken geleden echter bekend de stekker eruit te trekken. Hij had een 'gevangenis’ voor zichzelf gecreëerd. Hij verheugt zich op meer vrijheid nu hij de deur na Kerst definitief achter zich dichttrok.

Ciel Bleu dan? Bij Ciel Bleu (nu twee sterren) in de hoofdstad sluit kok Sam Swankhuizen het niet uit. Hij noemt het heel spannend maar hij denkt dat zijn restaurant er volgend jaar wellicht een bijkrijgt.



,,Ik denk nu eerder aan Tribeca”, zegt Swankhuizen, verwijzend naar het restaurant van Jan Sobecki in Heeze. Of wellicht De Lindenhof van Soenil Bahadoer in Nuenen, waar De Rozario eerder werkte. ,,Hij is een spicy opa", vindt de jonge kok. ,,Ondanks zijn leeftijd is hij als een jonge hond. Ik hoop het, en ik denk ook wel dat er ruimte is voor een derde ster in Nederland, maar ik denk dat ze even een paar jaar wachten bij Michelin.” Ook Swankhuizen twijfelt of er wel een derde wordt uitgedeeld. ,,Het zou toch lijken alsof De Leest door Ciel Bleu wordt ingewisseld.”