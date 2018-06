Kritiek op 'gevaarlijke' notentaps van AH

,,De negen smaken noten zitten in kokers die zijn afgesloten'', zegt AH-woordvoerder Pauline van den Brandhof in een reactie. ,,We hebben uiteraard van tevoren uitgezocht of dit voor allergische reacties zou kunnen zorgen.'' Een gespecialiseerde allergenenadviseur heeft zijn zegen gegeven. De supermarktketen betreurt de onrust die is ontstaan en wijst erop dat Lidl dit soort apparaten al jaren gebruikt. Desgevraagd laat Lidl weten dat de notenkokers sinds 2013 in bijna alle winkels te vinden zijn.

Helemaal uitsluiten dat een nootje op de grond valt die een klant vervolgens oppakt, die daarna appels vastpakt bij de groenten- en fruitafdeling, maar dan toch kiest voor druiven. Daardoor zou een kruisbesmetting kunnen ontstaan. ,,Maar hoe groot is die kans?'' is de retorische vraag die Van den Brandhof daarbij stelt. ,,Bovendien kan dat ook gebeuren als klanten buiten de winkel met allergenen in aanraking zijn geweest.'' 'Uiteraard' doet AH er alles aan om het verspreiden van allergenen zoveel mogelijk te beperken, voegt de woordvoerder eraan toe.

Niet handig

'Als je snel reageert op allergenen, is minstens dit pad inderdaad niet begaanbaar meer... niet handig van @albertheijn', vindt Oriette Koster. 'Zeker omdat pinda- en notenallergie steeds vaker voorkomt én potentieel dodelijk is!' Toch is het een misverstand dat je alleen al door de geur van noten reacties kunt krijgen, zegt Van den Brandhof. ,,De notentap zit dicht, dus mogelijk aanwezige allergenen worden niet constant aan de lucht bloot gesteld.''



Specialist in allergenenbeheer Allergenen Consultancy, die AH adviseerde heeft aangegeven dat er wetenschappelijk niet is aangetoond dat alleen de geur geen allergische reactie kan oproepen. Ook al kan het wel onaangenaam zijn, erkent Van den Brandhof. ,,Maar voor een voedselallergische reactie is fysiek contact of contact via de luchtwegen met het allergeen nodig.''