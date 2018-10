'Krom' speelgoed laat kinderen wennen aan groente die er anders uitziet

De initiatiefnemer is Chantal Engelen, die zich met Kromkommer al sinds 2012 inzet voor de acceptatie van afwijkende groente en fruit. ,,Ik zag mijn neefje en nichtje spelen met hun keukentje en realiseerde me dat kinderen al heel jong met rechte groente in aanraking komen. Ik legde het idee om kromme exemplaren te maken voor aan Plantoys en dat bedrijf vond het een cool idee.'' Het is zonde dat afwijkende groente en fruit vaak worden weggegooid omdat ze niet mooi genoeg zijn om in de winkel te leggen. Het gaat om ongeveer 10 procent van het totaal en dat zorgt voor een grote verspilling.

Zaagsel

Aan alle duurzame aspecten is gedacht. Zo maakt Plantoys speelgoed van het hout van Thaise rubberbomen die geen rubber meer produceren. Van het zaagsel van dit hout wordt het nieuwe speelgoed gemaakt. En de crowdfundingsactie bij CrowdAboutNow begint morgen, omdat het dan Dag van de Duurzaamheid is. Wie het initiatief wil steunen, kan een speelset van 20 euro kopen. Ook is het mogelijk om een set te doneren aan de stichting Kinderen van de Voedselbank. ,,Het minimumbedrag dat we nodig hebben, is 17.500 euro, dat zijn 750 setjes. Het maximumbedrag is 40.000 euro. Als mensen een kleiner bedrag willen doneren, dan kopen we van die bedragen extra setjes voor de Kinderen van de Voedselbank.''