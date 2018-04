Kruidenthee zonder kruiden of vanillevla zonder vanille? Trek aan de bel!

,,Bij een vanillevla verwacht je dat er vanille in zit. Maar bij nadere bestudering van een pak Melkan vanillevla zag ik geen vanille staan bij de ingrediënten'', aldus Yannick Sanders, die vergeefs bij het zuivelbedrijf aanklopte om uitleg.



In de Gezondgids van de Consumentenbond, die zojuist is verschenen, verwoordt Sanders de gevoelens van veel consumenten. Ze voelen zich niet gehoord. ,,Ik vind het schandalig dat bedrijven hun producten een naam kunnen geven met daarin een ingrediënt dat niet in het product is terug te vinden.''