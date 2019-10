Kun je afvallen zonder er ouder uit te gaan zien? Onze experts geven antwoord

Voedingsdeskundige - Nicole de Roos: Als je (veel) gewicht verliest, verdwijnt er niet alleen vet van buik, billen, en benen, maar ook van lichaamsdelen die wél wat gevulder mogen blijven. Ook je gezicht verliest vetweefsel, waardoor de huid losser en slapper wordt. Het lijkt dan alsof je versneld ouder bent geworden. In welke mate dit gebeurt hangt af van je leeftijd, de hoeveelheid gewicht die je verliest en de snelheid waarmee dat gebeurt.



Snel gewichtsverlies na een maagverkleining kan leiden tot een verouderd gezicht, zo erg dat in sommige gevallen een facelift nodig of wenselijk is. Kun je hier iets tegen doen? Langzaam afvallen waarbij je stap voor stap minder en gezonder eet heeft minder gevolgen voor je gezicht dan een crashdieet. Je huid jong proberen te houden met supplementen en dure crèmes werkt niet. Houd je gezicht uit de volle zon, blijf uit de buurt van sigarettenrook en zorg dat je vitamines binnenkrijgt in de vorm van groenten en fruit, noten en plantaardige olie.



Maar ‘even’ afvallen zit er voor veel mensen niet in. Dat is een lang ingewikkeld proces, aldus professor Samyah Shadid, kliniekhoofd endocrinologie en stofwisselingsziekten aan het Universitair Ziekenhuis Gent. ,,Overtollig gewicht kwijtraken is om een heleboel redenen lastig. Eten is overal en altijd beschikbaar. Buiten dat je actief je best moet doen om calorieën te verbranden, moet je ook actief je best doen om die calorieën er niet weer bij te eten. We worden op bijna ieder moment van de dag verleid, ook al hebben we geen trek.”