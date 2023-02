Kun je een supermarkt-ei uitbroeden? ‘Na zo’n drie weken hoor ik gepiep’

Een paar weken geleden las ik een blog van iemand die beweerde dat het mogelijk is om eieren uit de supermarkt uit te broeden. Het leek mij een onzinverhaal, maar dat kun je pas met zekerheid zeggen als je het probeert. Ik heb heel wat experimenten gedaan. Van zelfgemaakte pro-biotische drankjes tot haverdrank voor in de cappuccino. Dus ik nam de proef op de som en kocht in verschillende winkels eieren van uiteenlopende merken.

Een fermentatieketel als broedmachine

Eieren zijn het makkelijkst uit te broeden in een broedmachine. Die heb ik niet. Wel heb ik een fermentatieketel, een soort frituurpan waar je yoghurt, kimchi en natto mee kunt maken. Die kocht ik na een ontplofte thermoskan bij een iets te enthousiaste badge kefir. Ik stel de temperatuur van de fermentatiemachine in op 37,6 graden en wacht rustig af.

Na zo’n drie weken hoor ik gepiep. Het komt uit een van de eieren en in de schaal zit een klein barstje. Als ik het ei voorzichtig oppak, wordt het gepiep harder. Ik ben verbaasd. Nee, verbaasd is een understatement.

Bevruchte eieren

Toch is het niet zo gek, weet Monique Bestman, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut, een kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid. ,,Als er hanen tussen de leghennen lopen, is een deel van de eieren die de hennen leggen bevrucht.”

Ook als eieren tijdens het transport en in de winkel koel zijn bewaard, kunnen ze nog worden uitgebroed. ,,In de natuur legt een vogel ook eerst alle eieren en begint ze pas met broeden als het laatste ei gelegd is. Zo zorgt ze ervoor dat ze allemaal min of meer tegelijk uitkomen.”

Kun je bevruchte eieren gewoon eten? Ja, zegt Bestman. Je ziet, merkt en proeft niets aan de eieren. ,,Zolang de eieren koel worden bewaard staat de ontwikkeling stil. Zodra de eieren echter bebroed worden door een kip of in een broedmachine, gaat het vruchtje in het ei zich in 21 dagen ontwikkelen tot een kuiken.”

Volledig scherm Het ei komt uit. © Tijn Elferink

Kippen uit een doosje

Toch zullen de meeste eieren in de supermarkt niet zijn bevrucht. ,,Bij regulier gehouden leghennen worden geen hanen gehouden”, zegt Bestman. ,,De reden is vooral dat die wel voer eten en dus geld kosten, maar geen eieren leggen en dus geen geld opleveren.”

Alleen bij biologisch-dynamisch gehouden leghennen lopen een paar hanen rond. ,,In de natuur leven hennen en hanen ook samen”, zegt Bestman. ,,Hanen gaan graag naar buiten, zijn waakzaam, komen op voor de hennen, wijzen voer aan en maken het leven van de hennen dus leuker.”

Het zijn inderdaad de eieren van biologisch-dynamisch gehouden kippen die uitkomen. ,,Ik heb zelf ook twee hennen uit een doosje”, vertelt Bestman. ,,Ik heb ze overgenomen van iemand die biologisch-dynamisch eieren onder een van hun broedse kippen had gelegd. Ik geloof dat uit de zes eieren er drie of vier kuikens kwamen.”

Kuikentje naar pleeggezin

Bij mij komt er uiteindelijk één kuiken uit de eieren. De geboorte van het kuikentje stelt mij wel voor een nieuwe uitdaging: wat doe ik midden in Amsterdam met een kip? In Het Parool vind ik een artikel over Amsterdammers die kippen houden. Een van de gezinnen woont om de hoek en ik zoek contact. Mijn kuiken is daar van harte welkom.

Met in de ene een bos bloemen en in de andere hand de fermentatieketel waarin het kuikentje hard piepend tekeergaat, loop ik naar zijn pleeggezin. Daar groeit het kuiken, dat inmiddels twee weken oud is, onder de warmtelamp als kool.

