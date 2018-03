Kun je geverfde eieren opeten?

Bij het gebruik van waterverf of vingerverf, kan de kleurstof door de eierschaal heen dringen. Het gaat hier dan echter om zo'n kleine hoeveelheid dat het niet schadelijk is voor onze gezondheid. Ook voor kinderen is het gewoon veilig om een geverfd eitje te eten. Wel is het natuurlijk belangrijk dat kinderen hun eigen waterverf gebruiken en niet de autolak of muurverf uit de garage' benadrukt de Voedsel- en Warenautoriteit.

Bereidingswijze:

- Doe het ingrediënt met de kleur naar keuze in een steelpan. Voeg ook de eieren toe en schenk er water over tot alles is bedekt.

- Breng aan de kook en laat 20 minuten zachtjes koken.

- Haal de eieren na 20 minuten voorzichtig uit de pan en doe ze in een hittebestendig bakje of glazen pot.

- Schenk het gekleurde kookvocht over de eieren zodat ze bedekt zijn.

- Voeg een royaal scheutje azijn toe aan het vocht (ongeveer 1 eetlepel per 250 ml vocht).

- Laat ze op kamertemperatuur tenminste 4 uur (of een nacht) afkoelen. Hoe langer, hoe intenser de kleur zal worden.

- Haal de eieren uit de kleurstof en laat ze drogen. Zodra ze zijn afgekoeld kun je ze desgewenst met een klein beetje olie inwrijven om ze te laten glanzen.