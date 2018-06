Kun je op latere leeftijd lactose-intolerantie ontwikkelen?

Koken & etenAnno 2018 is het bijna hip om gevoelig, intolerant of allergisch te zijn aan lactose. Koffie wordt massaal met amandel- of havermelk besteld, want zuivel drinken of eten zou tot klachten als buikkrampen diarree en winderigheid leiden bij velen. Ook al hadden ze daar vroeger nooit last van. Kan de aandoening écht plots opduiken op latere leeftijd of gaat het hier gewoon om een hype?

Het is algemeen bekend dat er de laatste jaren een allergie-vrije evolutie plaatsvindt. Zo’n 1,5 tot 3,5 procent van de wereldbevolking leidt aan een voedselallergie, maar er zijn ook heel wat mensen die hun dagelijkse eetpatroon aanpassen, terwijl ze nergens last van hebben. Ze hadden nooit problemen met kaas eten en melk drinken, maar ze zouden zich nu toch energieker en gezonder voelen zonder lactose, in navolging van beroemdheden als Gwyneth Paltrow. Of lactose überhaupt gezond is, laten we hier nu even in het midden. Dat is een andere discussie. Maar kun je eigenlijk een intolerantie, allergie of zelf gewoon een gevoeligheid ontwikkelen aan lactose op latere leeftijd?

Wat is lactose-intolerantie?

Ons lichaam maakt normaal gesproken in de dunne darmwand het enzym lactase aan om lactose te kunnen verteren. Als er niet genoeg lactase wordt aangemaakt, kan de onverteerde lactose niet goed verteerd worden. In dat geval ben je lactose-intolerant en zal je wellicht te maken krijgen met bepaalde klachten zoals buikpijn en diarree. Er zijn ook mensen die een tekort aan lactase hebben, maar daar helemaal niets van merken. Als er helemaal geen lactase meer wordt aangemaakt in je lichaam, spreekt men van primaire lactose-intolerantie.

Lactose-intolerantie op latere leeftijd

De meeste mensen denken dat je vanaf je geboorte al lactose-intolerant bent, al is dat eigenlijk zeldzaam. Als baby krijg je via de moedermelk nog heel veel lactose binnen, waardoor er veel lactase nodig is om dat af te breken. Zodra je ouder wordt en je ook andere voedingstoffen binnenkrijgt, neemt de productie van lactase automatisch af omdat je er minder behoefte aan hebt. Gemiddeld kan zo’n vijftien procent van de veertigers in Europa niet alle lactose meer verteren, dat wil niet zeggen dat je intolerant bent. Maar het kan dus inderdaad zijn dat je klachten krijgt als je bijvoorbeeld plots 3 latte's drinkt, omdat je lichaam het niet meer gewoon is om al deze lactose te verteren.