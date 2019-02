Kun je weglopen om te roken of de rekening splitten? Een expert vertelt

Koken & EtenPraten met je mond vol is niet netjes, net als hoestend boven de tafel hangen. Dat weet iedereen. Maar hoe zit het met weglopen voor een rookpauze of veganistische eisen stellen? Wat zijn in dat soort gevallen de regels?

Al rond de 1530 besloot de Nederlandse filosoof Erasmus wat regels op te schrijven, gewoon omdat hij zich zo ergerde aan de onfrisse eetgewoontes van zijn tijdgenoten, volgens Yvonne van der Kroft, eigenaar van Etiquette à la carte. ,,Het vroeger heel normaal om aan tafel te boeren en spugen, afgekloven botjes op de grond te gooien en vieze handen aan je jurk af te vegen.’’

We zijn inmiddels een aantal eeuwen en wat regels verder, maar in sommige gevallen kan het nog steeds lastig zijn om je te gedragen zoals 'het heurt'. Daarom volgt een aantal hypothetische situaties van deze tijd met daarbij het advies van een etiquette-expert. ,,Probeer etiquette vooral niet te veel als regels te zien. In de meeste situaties handel je al instinctief op een manier die netjes is voor je tafelgenoten’’, geeft van der Kroft aan.

Het splitten van de rekening

Stel je bent uit eten met zijn tweeën en de rekening ligt tussen jullie in. Wie pakt hem dan? ,,Officieel geldt: wie uitnodigt, die betaalt. We voelen ons vaak verplicht om mee te betalen. Dan zegt de ander weer: nee, nee, nee, nee. Dat leidt tot een welles-nietes verhaal. Persoonlijk vind ik het altijd leuker om dan de volgende keer weer de ander uit te nodigen.’’

,,Als je met een grote groep bent en je vraagt je af hoe het met de rekening zal gaan, kun je dat beter op voorhand even bespreken. Pak zelf de rekening op en val daar in ieder geval niet het horecapersoneel mee lastig.’’

Tussen de maaltijden door

Quote Ik heb weleens alleen aan een tafel gezeten, omdat iedereen naar buiten ging om te roken.’’ Yvonne van der Kroft Vroeger rookte je nog aan tafel, dat is nu geen optie meer. ,,Sinds het rookverbod in de horeca hebben mensen het gevoel dat ze het zich kunnen permitteren om weg te lopen van tafel. Ik heb weleens alleen aan een tafel gezeten, omdat iedereen naar buiten ging om te roken.’’

,,Je verlaat de tafel niet totdat de maaltijd is afgelopen’’, volgens van der Kroft. ,,Als je bij iemand thuis een etentje hebt, waarschuwt de gastvrouw dat je over een kwartier aan tafel gaat. Dan kan iedereen nog even gebruik maken van de wc. Meestal hoef je dan niet meer tijdens het eten. Mocht het zo zijn dat je toch moet, dan kun je je alsnog even excuseren.

Vertel aan het einde van de maaltijd niet expliciet dat je naar de wc moet. ,,Niemand zit daar echt op te wachten, want iedereen weet wat je dan gaat doen.’’

Wat als je iets niet lekker vindt

Je bent uitgenodigd bij je vrienden en die zijn lyrisch over hun eigen gemaakte wortel-gembersoep. Jij deelt niet datzelfde enthousiasme, wat doe je dan? ,,Dat is echt een kwestie van persoonlijke smaak. Iemand heeft moeite gedaan om een menu samen te stellen, dus ik raad je aan om niets te zeggen. Je hoeft niet alles op te eten, maar eet er wel wat van.’’

Quote Zeg nooit 'dit lust ik niet'. Dat klinkt zo kinderach­tig Yvonne van der Kroft Zeg nooit 'dit lust ik niet'. Dat klinkt zo kinderachtig. Zeg dan: dit eet ik niet. Dan moet het wel om heel specifieke dingen gaan, zoals orgaanvlees of rood vlees. Als je vriend of vriendin vraagt om je mening over het eten, kun je iets opbouwends zeggen.’’

,,Als je iets voor je neus krijgt wat niet meer goed is, hoef je ook niet meteen de hele tent bij elkaar te gillen. Heel discreet zeg je dan tegen de ober of de gastvrouw dat de vis een beetje geurt.’’

Veganistische wensen

Kun je als gast eisen dat je gastvrouw of gastheer vegetarisch of veganistisch kookt? ,,Als het voor jou echt een probleem is, is het handig om het door te geven aan de gastvrouw of gastheer. Dat geldt voor een restaurant, maar ook bij iemand thuis. Zo breng je niemand in verlegenheid. Als je niet mee kunt eten, is dat voor de gastheer of gastvrouw vervelend. Je kunt zelfs een bepaalde suggestie doen voor een gerecht.’’

Ellebogen op tafel

,,Ellebogen op tafel mag bij het natafelen. Dan ben je aan het nagenieten en dan kan het wel. Tijdens het eten hoort het niet, je kunt wel je onderarmen op tafel leggen. Vroeger kregen kinderen boeken onder hun armen, om die ellebogen in hun zij te houden. Als het boek viel, dan kreeg je straf.’’

Elleboog niezen

Stel, je zit aan tafel bij vrienden of in een restaurant. Je voelt een enorme nies- of hoestbui opkomen. Wat doe je in zo’n geval? ,,In het uiterste geval kun je in je elleboog niezen’’, zegt van der Kroft, maar natuurlijk gebruik je bij voorkeur een tissue of een zakdoek. Als je een flinke hoestbui op voelt komen, excuseer je je even en loop je van tafel. Je servet is eigenlijk bedoelt om je vingers af te vegen en je mond te deppen, maar mocht je heel snel iets voelen opkomen, pak in dit soort noodgevallen dan toch maar even je servet.’’

Erop terugkomen

,,Als je bent uitgenodigd voor een etentje is het ontzettend aardig om achteraf een bedankje te sturen. Als je gewoon een borreltje hebt gedaan, kan een app-bericht best volstaan. Maar als het officiëler is dan dat, zoals een feest of een uitgebreid etentje, is een kaartje of bloemetje veel leuker.’’

Niet doen

Dan zijn er nog dingen die je beter kunt laten. Van der Kroft noemt er een paar: wroeten in je haar, je lippen stiften of make-up bijwerken aan tafel. Ook je eten tot moes prakken of je hand op je glas leggen als de gastvrouw wilt bijschenken, raad ik af. Zeg dan gewoon: ik heb genoeg, dank je.’’