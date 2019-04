'Kwart van de Nederlanders overweegt barbecue aan te steken met Pasen’

,,We gaan met Pasen meer groenten, vega en vegan zien‘’, zegt foodtrendwatcher Esther Haanschoten. ,,Dit zijn trends die je al langer in supermarkten, restaurants en bij mensen thuis kunt waarnemen. Het is dan ook geen verrassing dat we dit nu ook op de paastafel gaan zien.” Trendwatcher Lieke Lamb: ,,De trend van het extreem gezonde is voorbij, maar we letten nog steeds wel op hoe iets gezonder gemaakt kan worden.”



Volgens Haanschoten spelen de supermarkten er slim op in: ,,Je ziet in elke supermarkt wel iets nieuws liggen. Bij Plus en Albert Heijn heb je gourmetpakketten met alleen groenten erin, Lidl verkoopt groentecups die je kunt vullen met allerlei salades en Plus verkoopt pakketten voor groentequiches. Ook is er bier en wijn te koop met een laag alcoholpercentage of helemaal alcoholvrij. Het alcoholvrije bier was al bekend, maar nu komen er dus ook alcoholvrije wijnen op tafel terecht. Op deze manier kun je nog steeds genieten, maar op een gezondere manier.”

Quote De afgelopen jaren waren koolhydra­ten een no-go. Maar die zie je juist weer terug op tafel Lieke Lamb, Trendwatcher

Zowel Haanschoten als Lamb zeggen dat we bezig zijn met ‘bewust genieten’. ,,Hiermee bedoel ik dat we lekker willen eten, maar wel even nadenken over hoe iets nét wat gezonder gemaakt kan worden", legt Haanschoten uit.

Lamb noemt dit food-swappen.: ,,We ruilen bijvoorbeeld spaghetti in voor courgettespaghetti, of we eten pizza met een bloemkoolbodem. De afgelopen jaren waren koolhydraten een no-go. Maar die zie je juist weer terug op tafel. Croissantjes en paasbrood eten we gewoon weer, maar dan met mate.”

Zusje van Kerst

Lamb noemt Pasen ook wel ‘het zusje van Kerst’. ,,Het verschil is wel dat we met Pasen een stuk lichter eten. Gerechten als asperges of zalm zijn niet zo verzadigend als de meeste dingen die we op de kersttafel zetten. Asperges zijn enorm populair. Vooral omdat ze nu erg voordelig zijn, daarnaast doen quiches het goed. We vieren Pasen steeds uitgebreider. We zetten de tafel vol met eten en het moet er allemaal ook ‘Instagramwaardig’ uitzien.”



Tijdloos

Sommige dingen verdwijnen nooit. ,,Nu we koolhydraten niet meer afzweren, is ook het paasbrood weer terug. Dat is tijdloos en zullen we blijven eten. Dat komt ook omdat er nog niks nieuws voor in de plaats is gekomen. Daarnaast ziet het paasbrood met boter, gevormd als lammetje er nog steeds erg leuk uit op de foto”, aldus Lamb.

Haanschoten zegt dat gourmetten populair blijft: ,,We leggen er misschien meer groenten op in plaats van vlees, maar het blijft een traditie.”

Barbecue



Met het oog op het weer voorspelt Lamb dat we dit weekend het gourmetstel inruilen voor de barbecue. Ook Jumbo laat weten dit weekend al het barbecueseizoen te openen. De supermarkt heeft een steekproef gedaan met als uitkomst dat een kwart van de Nederlanders overweegt de barbecue aan te steken met Pasen.



De weersvoorspellingen laten zien dat de temperatuur boven de 20 graden uitkomt en Buienradar geeft het barbecueweer het gehele weekend een 10.