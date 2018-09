Kwekers: mooiste pompoen is niet de lekkerste

,,Je kunt de eetbare pompoenen grofweg indelen in drie groepen. De Cucurbita maxima, de Cucurbita moschata en de Cucurbita pepo'', zegt Van Til naast een tafel met elf verschillende pompoenen. De rassen met grote pompoenen, de Cucurbita maxima, geven vaak vruchten van meer dan 10 kilo. Ze zijn daardoor wat zachter van smaak en ze zijn ook niet zo heel lang te bewaren. De bekende hokkaido hoort in deze groep thuis, zo'n 1 tot 2 kilo en juist stevig en lang bewaarbaar.



De moschata staan bekend om hun zachte, vaak wat nootachtige smaak. Ze zijn niet zo groot en redelijk goed bewaarbaar. En dan heb je ook nog de pepo's, waartoe ook de courgette behoort, eigenlijk ook gewoon een pompoen.



De pompoenkwekers hebben voor de gelegenheid elf pompoenen opengesneden en parten geroosterd in de oven. We gaan proeven, waarbij de verschillen al snel duidelijk worden. Een Butternut rugosa, een oud pompoenras, heeft een zachte, nootachtige smaak. Deze heet ook wel flespompoen en is zelden te vinden in de supermarkt. Het is een oud, historisch ras die je weinig tegenkomt en juist meer smaak heeft, aldus Van Til.



De volgende is een Musquee de Chine, die iets minder bekoort vanwege de droge aardappelstructuur. Maar dat geeft ook meteen het contrast weer met de pompoen die gele centenaar wordt genoemd. Het is een friszoete pompoen die doet denken aan fruit.



,,Met vanille en sinaasappel heb je een fraaie pompoenjam'', suggereert Van Til. ,,Het is niet zo moeilijk. Pompoenen die de structuur hebben van aardappel, gebruik je om te roosteren of soep van te maken. Pompoenen die fruitig zijn, zijn geschikt voor chutneys, cakes of desserts. We hebben weleens pompoenijs gemaakt.''



Nederlanders koken amper met pompoen, in tegenstelling tot Turkse families. ,,Die komen hier en vragen naar deze rassen. Ze maken er zoete desserts van. Zo'n pompoen is misschien niet de fraaiste om neer te zetten, maar wel een geweldige om te eten. Ze gaan met volgeladen kofferbakken naar huis.''



,,En dan nog de spaghettipompoen. Het vruchtvlees hiervan is draderig als spaghetti en het vlees is zachtzoet. Je stooft de pompoen in de oven en je kunt het draderige vruchtvlees eruit halen voor verdere verwerking.''



Kortom, je kunt van alles met de oranje hokkaido, maar nadat ik elf pompoenen heb geproefd, is het wel duidelijk. Deze pompoen heeft toch veel weg van een wat droge aardappel, terwijl er zo veel andere soorten zijn met meer smaak.



Nog een laatste tip van de kwekers uit Hummelo: pompoenen neerzetten voor de sier is leuk, maar als je ze wilt eten, geen goed idee. Want zoals bij alles wat van het land komt: vers smaakt het het best.