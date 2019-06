La Trappe kan de vraag naar ‘beste bier’ amper aan

Koken & eten ‘Beste pizza van Europa’ kun je ook eten in Amsterdam

9 juni In de nieuwe lijst van vijftig allerbeste pizzarestaurants van Europa prijkt één Nederlandse superpizzeria: nNea. Het toprestaurant is gevestigd in de hoofdstad en is nog maar een paar maanden open. Eigenaar Vincenzo Onnembo wil dolgraag dat anderen zijn voorbeeld volgen. ,,Dan kan ik op maandag ook ergens pizza gaan eten.’