Laat de kookboeken links liggen, probeer eens een online kookcursus

De uienmartini van Ron Blaauw. Kreeft met appelcurry van Soenil Bahadoer. Of toch een cappuccino van witlof met roquefort en gebrande hazelnoot – Jacob Jan Boerma’s eigentijdse interpretatie van het klassieke trio witlof-ham-kaas. Wie in aanloop naar de feestdagen verlegen zit om culinaire inspiratie, wordt op Cheflix.com op zijn wenken bediend door de meest gelauwerde chefs van ons land. Van amuse tot dessert: in gelikte video’s vol sfeervol sudderende stoofpannen loodsen sterrenkoks de kijker stap voor stap door hun eigen recepten en kooktechnieken.