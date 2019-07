‘Laat je buren in de koelkast gluren’

Voedsel weggooien? Zonde. Laten we daarom de koelkast voor we op vakantie gaan nog even leegeten. Toch iets over: gun je buren dan je laatste stukje fruit of dat pak yoghurt.

De rolkoffer staat al in de gang en ineens realiseer je je dat er nog bananen op de fruitschaal liggen. Of een komkommer in de groentelade van de koelkast. Wat moet je ermee? In de prullenbak? Het Voedingscentrum heeft daar andere ideeën over. ,,Die banaan kan nog wel last minute mee", zegt Corné van Dooren van het Voedingscentrum. ,,Maar een biefstuk kan natuurlijk niet mee op de achterbank van de auto.”

Het Voedingscentrum roept vanaf vandaag op om verspilling te voorkomen door de buren, voor je op vakantie gaat, even in je koelkast te laten gluren. Het idee erachter: veel vers eten is niet geschikt om mee te nemen en blijft ook niet goed tot je terug bent. Je kunt het daarom beter opmaken of weggeven, vindt Corné van Dooren, expert duurzaam eten bij het Voedingscentrum.

Invriezen

Het advies? Goed plannen. Dus bedenk wat je echt nog nodig hebt voordat je op vakantie gaat. Maak een reisje langs je koelkast, voorraadkast en fruitschaal. Kijk wat op moet en bedenk wanneer je het opmaakt. Bedenk hoeveel dagen je nog thuis eet tussen de laatste keer boodschappen doen en je vertrek. Als je weet wat je nog nodig hebt, koop je minder snel te veel in. Van Dooren: ,,Vries het laatste in. Een halfje brood is handig als je terugkomt van vakantie.”

Lukt het niet om alles op te krijgen? Bedenk dan wie je er nog blij mee kunt maken: familie, vrienden of buren. Die laatste optie is natuurlijk het makkelijkst. Een pak melk, een paar eieren, een paar tomaten of een paar sinaasappelen kan iedereen wel gebruiken. ,,Je hoeft de buren niet letterlijk te laten gluren", legt Van Dooren uit. ,,Je kunt ook even aanbellen of een appje sturen. Of een foto van de koelkast, ook handig.”

Het lijkt een druppel op een gloeiende plaat, maar alle kleine beetje helpen, vindt het Voedingscentrum. Als alle Nederlandse vakantiegangers een komkommer redden, dan besparen we 12 miljoen komkommers, berekende het kenniscentrum.

Ludiek

Om aandacht te vragen voor de actie deelt het Voedingscentrum vandaag in Den Haag eetbaar papier uit waarop tips zijn geschreven. Het is de bedoeling om de tips die je hebt opgevolgd van je lijstje te happen, tot er niets meer van over is.

Veel eten dat nog best te eten was, verdwijnt in de vuilniszak: