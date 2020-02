Laatste tip van Giphart: Eet en drink of het je laatste maaltijd is

Deze foto daagde mij uit na te denken over andere belangrijke diners. Al snel kwam ik op het Laatste Avondmaal, een gebeurtenis uit de Bijbel die met recht de beroemdste maaltijd uit de wereldgeschiedenis mag worden genoemd, al zijn er historici die eraan twijfelen of het diner ooit heeft plaatsgevonden. De meeste lezers zullen nu denken aan de iconische muurschildering van Leonardo da Vinci, een van de vele schilderijen en beelden die in de loop der eeuwen over het beruchte etentje zijn gemaakt.



Jezus zit in het midden van een lange tafel, waarbij al zijn apostelen aan één kant zitten, omdat dat voor de compositie beter uitkwam. Een van de aanzitters zal hem drie keer verraden voor de haan heeft gekraaid, kondigt Jezus aan, ter verhoging van de feestvreugde.



Volgens historici zou het gezelschap in het echt niet hebben gezeten maar gelegen. Ook waren de maaltijden op de schilderijen vaak kariger dan tijdens traditionele Joodse seideravonden (wat het Laatste Avondmaal was).



Wat ook niet klopt is dat Jezus op de afbeeldingen maar één glas wijn drinkt, terwijl dat er volgens de Joodse regels vier zouden moeten zijn. Enfin, ik kom hier op, omdat dit ook mijn eigen Laatste Avondmaal is. Vanaf augustus 2016 heb ik met veel plezier mijn zondagen vrijgemaakt om voor deze rubriek te schrijven en te koken.