Lange Frans blijkt keukenprins

VideoEten en koken zijn z'n hobby's. Als iemand daar een camera op wil zetten dan is dat 'helemaal prima'. En dus staat Lange Frans het verrukkelijke pastarecept van zijn vader te kokkerellen voor de nieuwe serie Favourites By .

Het water waar je pasta in kookt, moet zo zout zijn als de zee. De Dode Zee, welteverstaan. Wees ook niet spaarzaam met de chillivlokken, want er moet wel pit in die gehaktballen. Hatsa! Zomaar wat keukentips van hobbykok en rapper Lange Frans, die hij geeft terwijl hij de spaghetti met tomatensaus en gehaktballetjes maakt naar het recept van zijn vader.

,,Dat vond ik altijd al lekker, maar toen ik op mezelf ging wonen al helemaal. Mijn vader heeft het me geleerd. Het is snel, vrijwel alle ingrediënten heb je standaard in je keukenkastje en het is nog best gezond ook.'' Het geheime ingrediënt van de hobbychef: kaneel. ,,Met een hintje daarvan wordt de boel net een tikkie zoeter.''

Volledig scherm Lange Frans over het recept van zijn vader. © 24Kitchen

Hij staat graag in de keuken. De agenda laat het niet altijd toe dat hij uren met een gerecht bezig is, maar voor een barbecue met vrienden staat Frans het liefst bijtijds klaar om het vlees langzaam te garen. ,,En met kerst vind ik het ook leuk om uit te pakken.'' Zelf recepten verzinnen ís een groot woord'. ,,Als ik weet wat ik wil maken, leg ik vaak wat verschillende recepten naast elkaar en pik ik eruit wat mij het best lijkt.''

Pannenkoek

De pasta van zijn vader is zijn lievelingsmaal. Verder lust hij veel, maar eet alles met mate. Niet teveel vlees, niet teveel zuivel. ,,Je bent wat je eet. Als je alleen maar pannenkoeken eet, dan moet je niet gek opkijken als blijkt dat je een pannenkoek bent.''

Frans is de eerste van tien BN'ers in Favourites By van 24 Kitchen, dat vanaf nu wekelijks is te zien op deze site. Smaakt het naar meer, eigen kookprogramma? ,,Nee, nee, nee'', antwoordt Frans resoluut. ,,Al die ambities altijd. Ik doe gewoon wat ik leuk vind en waar ik gelukkig van word.'' Lachend: ,,Als ze er een camera op willen zetten en me ervoor betalen, is dat helemaal prima.''