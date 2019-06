Last minute BBQ? Zo maak je vlees snel op smaak

,,De basis is zoet, zout en rode kruiden, zoals paprikapoeder of cayennepeper. Neem van de suiker en het zout drie theelepels en van de kruiden twee theelepels", zegt Marvin. ,,Daaraan kun je je eigen smaak toevoegen zoals knoflookpoeder en zwarte peper. Ik hou zelf van ketoembar.”



Is de mix klaar, dan kan je die met je vingers op bijvoorbeeld speklapjes smeren. ,,Olie is dan niet nodig: speklapjes bakken in hun eigen vet.”